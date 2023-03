Angelo Gregucci, forse sulla scorta di quanto successo all'andata, è convinto che Inter e Fiorentina domani sera metteranno una "bella partita" a San Siro. "La viola viene da un bel cammino, ha preso fiducia dalle coppe - le sue parole a Radio Firenze Viola -. La squadra di Inzaghi in questo momento bisogna decifrarla, a mio modo di vedere non è più un carro armato: è sempre fortissima ma ci sono giocatori che non hanno una mentalità incredibile. Se hai bisogno di un allenatore che ti massacra, tipo Conte, vuol dire che non sei all'altezza di certe squadre"