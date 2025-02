La Fiorentina può pensare di fare un clamoroso bis questa sera, a San Siro, contro l'Inter, dopo averla battuta nettamente a sorpresa giovedì scorso. A crederlo è Angelo Gregucci, ex collaboratore di Roberto Mancini in nerazzurro: "Il colpaccio la Fiorentina lo ha fatto qualche giorno fa, non vedo perché non possa farlo anche stasera - la sua convinzione espressa a Radio Firenze Viola -. Intanto serve la solita Viola perché sulle qualità dei nerazzurri ci sono diverse prove. In ogni caso, la squadra di Palladino arriva a Milano per una partita difficile ma con l'ambizione di aver dato all'Inter una bastonata solo qualche giorno fa".