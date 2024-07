Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha commentato gli acquisti di Taremi e Zielinski da parte dell'Inter in questa prima parte di calciomercato estivo.

"Taremi è un tipo di attaccante che mi è sempre piaciuto e poi l'Inter ha fatto un grande affare. Lo ha preso a zero e sono convinto che possa fare bene anche Zielinski - le sue parole -. La squadra è quella dell’anno scorso con l’aggiunta di altri giocatori, i tifosi dell'Inter devono augurarsi che ci siano la stessa fame e la stessa voglia dell’anno scorso perché ripetersi non è mai facile. Conoscendo Piero Ausilio e Beppe Marotta ho l’impressione che se si vuole vincere questo campionato bisogna fare i conti con l’Inter, non si scappa da qui".