Ospite come di consueto negli studi di 'Sport Mediaset XXL', Ciccio Graziani dice la sua su Milan Skriniar a poche ore dal derby che rivedrà in campo lo slovacco dopo la squalifica in campionato e l'esclusione in Coppa Italia: "Trovo ingiusto che gli abbiano tolto la fascia di capitano. Skriniar ha deciso di andare a scadenza: quanti calciatori a volte vorrebbero rimanere in una società, ma questa non gli rinnova il contratto perché non interessa più? Se lui ha sempre fatto il professionista, continua a fare il professionista e il club si fida, perché punirlo togliendogli la fascia? Cosa ha fatto di male? Questa secondo me è una punizione di secondo livello".