Lukaku alla Roma? E' il sogno che ha cullato per qualche tempo Ciccio Graziani, bomber italiano campione del mondo nel 1982, come svelato al Corriere dello Sport: "Non nascondo che per un po’ ho sperato che portassero Lukaku alla Roma, tra una telefonata di Mourinho e una botta da matti imprenditoriale - le sue parole -. Uno così ti prende sulle spalle la squadra e riaccende i sogni. Sarebbe bastato lui, oltre ai tre giocatori già presi, per chiudere alla grande la campagna trasferimenti e mandare tutti in ferie. Purtroppo non succederà".