Ciccio Graziani, bomber italiano campione del mondo nel 1982, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare del duello a distanza tra Lautaro e Osimhen nella classifica marcatori.

"Lautaro sta crescendo molto, è diventato un leader nell’Inter, ma Osimhen è una gazzella - le sue parole -. E poi segna molto, se alla prima stagione sbagliava tanto sotto porta, ora ogni tre occasioni fa due gol. È tra i migliori attaccanti al mondo".

Spazio poi al commento sul possibile ritorno in nerazzurro di Alexis Sanchez. "Giocatore che quando entrava ha sempre fatto bene all’Inter. Da capire se Correa vorrà fare il quarto attaccante, da capire come tornerà il cileno in Italia - ha aggiunto -. Con Conte ha regalato grandi prestazioni e grandi emozioni".