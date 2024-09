Ciccio Graziani, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato così di Lautaro e Thuram: "Ai tifosi credo che interessi poco chi farà più gol fra loro due. Io credo che Lautaro Martinez farà tanti gol, ma per come è partito ho l’impressione che ne farà tanti anche Thuram. Avranno tanti impegni, ci sarà rotazione anche davanti: avendo due alternative come Mehdi Taremi e Marko Arnautovic ogni tanto devi farli giocare questi qui. I due titolari possono anche riposare ogni tanto, giocando delle partite con una freschezza atletica maggiore. Io non ho dubbi che tutti e due faranno tanti gol".