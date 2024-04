L'ex attaccante di Torino, Roma e Fiorentina Francesco Graziani è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva individuando i giocatori simbolo della seconda stella dell'Inter: "Dico Federico Dimarco, straordinario. Uno dei terzini più forti d’Europa, sicuramente. Poi Henrikh Mkhitaryan: un personaggio straordinario. Non lo vedi, non lo senti, gioca sempre, mai un infortunio se non cose di routine. Se dovessi individuare due giocatori che mi hanno strabiliato direi proprio Dimarco e Mkhitaryan, perché per gli altri ci sarebbero delle ovvietà partendo da Lautaro Martinez. Ma anche Benjamin Pavard: aveva sempre giocato terzino destro, quando lo presero dissi chissà. Invece anche nella difesa a tre ha fatto qualcosa di straordinario".