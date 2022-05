Presente alla cerimonia per il 'Premio Prisco' a Chieti, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina ha risposto anche sul futuro di Roberto Mancini e ribadito l'importanza dei giovani nel progetto azzurro: "Non sarà la mancata qualificazione o la partita contro la Macedonia del Nord ad esaurire il progetto che stiamo portando avanti. Non c’è mai stato alcun dubbio e a breve incontreremo Roberto per pianificare l’attività dei prossimi mesi. Si tratta di un progetto a lungo termine e il ct può fare riferimento su ottimi giocatori. È però importante dare la possibilità ai ragazzi di approdare in nazionali, pertanto dobbiamo migliorare la filiera dei nostri giovani".