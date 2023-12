Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Sky Sport dopo l'esito del sorteggio dei prossimi Europei: "Relativamente soddisfatti. Come in tutti i sorteggi si auspicava situazione meno impegnativa, ma poteva andare peggio. Siamo fermamente convinti di poter far bene, Spalletti è fiducioso e dobbiamo recuperare quella spinta straordinaria dei tifosi italiani. Abbiamo bisogno di recuperare un sentimento forte, quello che ha spinto l'Italia nel 2021 verso un trofeo difficile da centrare. Con impegno, passione, intuizioni tecniche ed entusiasmo sono convinto che abbiamo il giusto mix per centrare un risultato importante".

Sul ruolo di Buffon: "Il ragazzo ha vissuto e raccolto energie, testimonianze ed esperienze. Gigi ha iniziato con noi un percorso nuovo, colgo l'occasione per fargli i complimenti. Sta studiando con grande voglia ed energia, può essere molto utile al gruppo".

Sul sentimento azzurro: "A volte ci distraiamo, pensiamo che sia tutto scontato, routine e abitudine. Devo dire che Spalletti ha toccato le corde giuste, avendo bellissime risposte dai ragazzi. Anche il lavoro del tecnico Soncin enfatizza l'orgoglio dell'appartenenza, l'abbiamo visto ieri con un risultato storico. Obiettivo minimo? Non può esserci, dobbiamo difendere il titolo. Girone complicato, non impossibile".