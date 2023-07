Possibile salto in politica per il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, infatti, il numero uno della Federcalcio sarebbe una delle primissime scelte di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che si stanno preparando a correre insieme per le Regionali in Abruzzo. Gravina però al momento non sarebbe convintissimo, sia per la sua intenzione di ricardidarsi alla presidenza della FIGC, sia per la sua personale resistenza a lanciarsi nel mondo della politica. Potrebbe però essere decisiva in tal senso l'amicizia con l’ex candidato alla Regione per il Pd Giovanni Legnini.