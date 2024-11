É terminato il consiglio federale della Figc a Roma nel quale il presidente Gabriele Gravina ha informato il consiglio della decisione di convocare le prossime elezioni della Federcalcio nella data del 3 febbraio 2025.

C'è dunque una data ufficiale, in attesa di capire se Gravina si candiderà nuovamente per quello che sarebbe il suo terzo mandato. Queste le parole di Gravina, al secondo mandato presidenziale presso la FIGC, in merito alla possibilità di ricandidarsi alle prossime elezioni per la terza volta: "Non sono insensibile ai dati, non mi sto facendo corteggiare. So di avere numeri importanti, la certezza del risultato c'è, il problema è un altro: capire se ci sono i presupposti per guidare la Federazione con una serenità diversa e una prospettiva per il calcio italiano".

E ancora: "Non ho ancora sciolto le riserve sulla mia ricandidatura. Avvierò un confronto che sarà aperto e sarà ispirato ai massimi principi della democrazia. Dopo comunicherò la mia decisione. Ma a prescindere dal nome a me piacerebbe molto che ci fosse senso di grande unità, è già successo nel 2018 e i risultati si sono potuti constatare", le parole riportate da Sky Sport.