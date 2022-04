A poco più di un mese dalla bruciante delusione della mancata qualificazione al Mondiale 2022 della Nazionale italiana, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, rinnova la sua fiducia al ct Roberto Mancini, come peraltro aveva fatto immediatamente dopo la figuraccia di Palermo: "Non c'è mai stato nessun dubbio con Mancini, tanto è vero che oggi pomeriggio fare un incontro per programmare l'attività di giugno e ottobre - le sue parole a margine dell'evento organizzato dal Foglio Sportivo a San Siro -. Andiamo avanti col progetto che non si esaurisce con la gara con la Macedonia, così come non poteva concludersi dopo la vittoria dell'Europeo. Il progetto è a lungo termine, ci sono ottimi calciatori a cui lui può fare riferimento; dobbiamo migliorare la filiera dei nostri giovani".