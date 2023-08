Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del sistema del calcio italiano ai microfoni dei canali ufficiali della Lega Serie B: "È questa la strada da seguire per il bene del calcio italiano e della nostra Nazionale. Abbiamo la fortuna di avere tanti talenti, come confermano anche i risultati prestigiosi ottenuti negli ultimi anni dalle Nazionali Giovanili.

Ma il nostro vivaio ha bisogno di essere tutelato e valorizzato e per la loro crescita è fondamentale che i ragazzi trovino sempre più spazio nei club. Mi auguro che questa inversione di rotta non sia limitata al campionato di Serie B, ma che trovi conferma nel lungo periodo anche in Serie A perché investire sui giovani è l’unico modo per garantirci e garantirgli un futuro migliore”.