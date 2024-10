In attesa dell’Assemblea Federale Straordinaria convocata per lunedì 4 novembre, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha illustrato la proposta di modifica statutaria che, come evidenzia la Federcalcio in un comunicato ufficiale, prevede: l’autonomia per l’organizzazione dei campionati di tutte le Leghe e quella gestionale all’AIA; il diritto d’intesa per la Lega di A sulle materie di sua specifica competenza; una nuova riformulazione dei pesi elettorali e delle rappresentanze in Consiglio Federale. Il presidente federale ha anticipato che il documento finale di proposta verrà presentato entro le ore 19 di mercoledì 30 ottobre: "Vogliamo un sistema più funzionale e moderno - ha affermato Gravina - e nella ricerca di un nuovo equilibrio ci siamo concentrati nel riconoscere l’autonomia organizzativa a tutte le Leghe e quella gestionale all’AIA, il diritto d’intesa alla Lega di A e una ridistribuzione di pesi elettorali e rappresentanze in Consiglio che non mortifichi nessuno".

Nella conferenza stampa Gravina ha poi sottolineato il clima sereno in cui si è svolta la riunione di oggi, aggiungendo poi di aver visto in Consiglio una larghissima maggioranza che condivide la sua proposta di modifica statutaria: "Vogliamo rispettare i nostri principi statutari, le leggi dello Stato e tutelare al tempo stesso gli interessi del mondo sociale e dilettantistico e quelli dell’area professionistica. Ritengo che la nostra sia una proposta coerente, che aggiunge a un aspetto quantitativo un aspetto qualitativo. Il riconoscimento dell’autonomia alla Lega di A è un fatto epocale, che va al di là di quello che è consentito alla Premier League".