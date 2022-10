Il tecnico campione d'Italia Stefano Pioli, Simone Inzaghi che con l'Inter ha conteso fino all'ultimo lo Scudetto al Milan, e José Mourinho che ha portato la Roma al trionfo in Conference League. Sono loro i tre finalisti per il riconoscimento di miglior allenatore che sarà assegnato nel corso del Gran Gala del calcio 2022 dell'AIC, come annunciato quest'oggi in conferenza stampa. Le stesse tre squadre sono in lizza per il titolo di miglior club.