Robin Gosens si rende protagonista di una iniziativa a scopo benefico dedicata questa volta ai rifugiati presenti ad Emmerich am Rhein, il suo paese. L'esterno dell'Inter ha infatti donato loro 17 biciclette per agevolare i loro spostamenti. Ad occuparsi della donazione è stata la moglie Rabea, che ieri ha consegnato le prime tre bici a tre fratelli ghanesi. "Siamo sempre in contatto con la città su cosa si potrebbe fare.