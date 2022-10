Robin Gosens ha commentato nel post-partita di Sky Sport: "Alla fine onestamente volevamo andare a casa con i tre punti. Non è da tutti portare a casa un punto in una gara così difficile. Per i tifosi è stata una partita bellissima e intensa, da Champions. Un'Inter molto bella che ha sofferto volendo sempre restare in partita. Alla fine abbiamo portato un risultato molto importante a casa".