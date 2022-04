Intervistato da Inter TV , il laterale nerazzurro Robin Gosens commenta il derby di Coppa Italia vinto 3-0 anche grazie al suo sigillo nel finale: “È una notte indimenticabile per me, abbiamo vinto 3-0 meritando sul campo, poi segnare il primo gol in un derby è una serata perfetta. Ho già ringraziato Brozovic per l’assist, anche Vidal ha messo una grande palla in mezzo, sono felice per il gol. È stata meritata, abbiamo giocato con voglia e con cattiveria, si è visto in questi 90’ e siamo molto contenti di giocarci adesso questa finale”.

Che gruppo hai trovato?

“C’è una grande mentalità, grande professionalità, ma anche un ambiente positivo in cui si lavora bene per raggiungere gli obiettivi. Già dopo pochi giorni mi sono sentito a casa e questo è importante per fare bene”.

Come chiameresti un libro su questa serata?

“Come nei sogni. È una serata perfetta e indimenticabile per me, rimarrà per sempre, è stata la prima volta davanti a tutti questi tifosi, per me è una gioia immensa”.