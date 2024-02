Giovanni Fabbian è l'assoluto protagonista della vittoria del Bologna per 2-0 sul Verona. Il canterano nerazzurro ha infatti siglato la prima rete del match e confezionato l'assist per il raddoppio di Freuler, aiutando la squadra rossoblù a conquistare tre punti pesantissimi per distaccare l'Atalanta (a -3 con due partite in meno) e per continuare a sognare in grande. La squadra di Thiago Motta infatti è al quarto posto in classifica, a -4 dal Milan. Il Verona invece resta terzultimo a quota 20 punti.