"Se avessimo voluto un ritorno economico avremmo impiegato i nostri soldi in un altro modo, questo è un gesto di riconoscenza verso Roberto Clerici , l’uomo che ci ha spianato la strada lanciandoci nel grande calcio, e verso Brescia una terra dove viviamo ormai da 11 anni". Così i fratelli Esposito, Salvatore e Sebastiano , commentano l'ingresso come soci all'interno della Voluntas Brescia , dove hanno giocato da piccoli trasferendosi da Castellammare di Stabia .

"Anche se il calcio ci porta in giro per il mondo, appena possiamo torniamo a Brescia e veniamo al campo della Voluntas al Centro San Filippo per giocare con i bambini ai quali ora vogliamo dare la possibilità che Clerici diede a noi. Ora - dice Agostino Esposito, papà dei due ragazzi e di Francesco Pio, tuttora nel settore giovanile interista dal quale sono passati Salvatore e Sebastiano - vogliamo riportare questa società ai fasti di un tempo".