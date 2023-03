Compie oggi 41 anni Samuel Eto'o, grande protagonista nella stagione del Triplete ed anche in quella successiva, conclusa con la conquista della Coppa Italia e a titolo personale con 37 gol in una sola annata. Aggiunti ai 15 di quella precedente, fanno 57 in 102 presenze, come ricorda la grafica pubblicata dall'Inter sui propri canali social per gli auguri di rito a un grande campione della storia nerazzurra.