Interpellato da DAZN, Giuseppe Rossi ha analizzato il percorso di Gasperini, facendo una riflessione a tutto tondo: Sta facendo un grande lavoro con l'Atalanta da molti anni, ha fatto molto bene e ha cambiato la loro cultura. È diverso perché conosco il modo di lavorare di Gasperini e conosco la sua personalità e gli piace imporre cose ai giocatori, come dovrebbe fare ogni allenatore. Ma quando arrivi in un grande club, la cosa principale che devi rispettare è la cultura che c'è già. E se non la rispetti, troverai molta resistenza. È successo durante il suo periodo all'Inter. Forse è per questo che le cose non hanno funzionato. Mi auguro abbia imparato da quell'esperienza ed è un allenatore intelligente, ha fatto miracoli all'Atalanta quindi potrebbe essere una buona combinazione per il Liverpool".