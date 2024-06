Chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio in Serie A quest'anno? A rispondere è l'ex giocatore Federico Giunti che, a Tuttocagliari.net ha detto: "Nel podio di chi ha fatto meglio metto al primo posto l’Inter: il campionato, in zona scudetto, è stato chiuso con tante settimane di anticipo. Quindi ai nerazzurri, per distacco, va la medaglia d’oro". Nessun dubbio per l'ex centrocampista che poi ha completato il podio con Bologna e Verona.

Sull'ormai ex squadra di Thiago Motta e sugli scaligeri aggiunge: "Stagione straordinaria, coronata da una soddisfazione immensa e anche inaspettata come quella della qualificazione in Champions League. Terzo posto e medaglia di bronzo per il Verona: così come il Bologna, ha disputato un torneo al di sopra delle proprie possibilità. Il suo allenatore è stato abilissimo ad adattarsi alle circostanze che si sono venute a creare nel corso della stagione: Baroni ha fatto un lavoro incredibile, specialmente dopo lo smantellamento della squadra operato a gennaio".