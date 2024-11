Periodo roseo per il Napoli di Antonio Conte, reduce dal pareggio in casa dell'Inter, dove la squadra partenopea ha resistito ai colpi dei campioni d'Italia ai quali ha mandato il suo chiaro segnale di sfida per lo scudetto. È così? A rispondere sulle possibilità di ripetere un'impresa come quella di due stagioni fa: è l'agente di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, Mario Giuffredi che a TMW ha detto: "Non ci penso. L'anno scorso abbiamo vissuto un’annata traumatica. La penso come Conte: guardo partita dopo partita e cerco di trasmettere ai miei assistiti che la tappa più importante è la prossima partita. Poi strada facendo vedremo. Sono contento che Giovanni sia tornato a giocare ai suoi livelli" ha poi aggiunto sul capitano azzurro per il quale aveva fatto braccio di ferro con la società partenopea prima del passo indietro che ha portato al rinnovo.

E a proposito di quel passo indietro che ha portato Di Lorenzo a restare all'ombra del Vesuvio stracciando di fatto tutti i rumors che lo accostavano a diversi club tra cui Inter e Juve, aggiunge: "Oggi posso dire che restare a Napoli è stata la cosa migliore. Ma i campionati si giudicano a fine anno. Comunque restare a Napoli sapevamo che fosse la scelta giusta. Politano? Ormai da due anni ha una serenità unica e lo dimostrano i campionati che sta facendo. Quest’anno sta continuando a fare molto bene con prestazioni al servizio della squadra".