Mano pesante nei confronti di Cagliari e Napoli da parte del Giudice Sportivo dopo gli incidenti avvenuti nel corso del match di domenica. Entrambi i club hanno infatti ricevuto una sanzione di 30mila euro con diffida, i rossoblu per lancio di petardi, bottigliette fumogeni, uno dei quali ha causato il leggero stordimento di un Vigile del Fuoco; i partenopei per avere i suoi sostenitori esibito uno striscione e intonato cori offensivi nei confronti della tifoseria avversaria e per avere lanciato tre fumogeni, oggetti vari ed alcuni seggiolini nel settore adiacente occupato dai sostenitori rossoblu. Multa di 3mila euro all'Atalanta per il lancio di una bottiglia.

Relativamente ai giocatori, sono stati squalificati per un turno Mandela Keita del Parma e Hans Nicolussi Caviglia del Venezia, oltre al tecnico della Roma Daniele De Rossi. Prima sanzione per gli interisti Denzel Dumfries e Benjamin Pavard.