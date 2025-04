La gomitata rifilata ad Alessandro Bianco del Monza costa a Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, due giornate di squalifica e una multa di 10mila euro. Questa è la decisione del Giudice Sportivo, che ha ufficializzato le proprie sentenze dopo le partite della 34esima giornata di Serie A. Squalificati per un turno anche Daniele Ghilardi e Diego Coppola dell'Hellas Verona, che salteranno quindi la partita di sabato con l'Inter.

Gli altri giocatori fermati per un turno sono: Alberto Grassi (Empoli), Andrea Carboni (Monza), Kingsley Ehizibue (Udinese), Valentino Lazaro (Torino), Martin Payero (Udinese), Luca Ranieri (Fiorentina). Prima sanzione per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Sanzioni economiche per Atalanta (6mila euro), Venezia (4mila euro), Napoli ed Hellas Verona (2.500 euro), mentre per il Lecce, contrariamente a quanto trapelato, non è arrivata alcuna multa dopo essere sceso in campo con una maglia completamente bianca al Gewiss Stadium.