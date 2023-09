Mohamed Kaba è l'unico giocatore squalificato dal Giudice Sportivo dopo le gare di martedì e mercoledì della sesta giornata di campionato: un turno di stop per il leccese, più un'ammenda da 2000 euro, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". In chiave Inter da segnalare solo la prima sanzione comminata a Simone Inzaghi, ammonito per proteste.

Per quanto riguarda i club, ammenda di 10mila euro al Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del por- tiere della squadra avversaria, dopo aver effettuato la diffusione dell'annuncio anti-violenza, al 10° del secondo tempo, veniva indirizzato nuovamente nei confronti del portiere della squadra avversaria un fascio di luce-laser; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Infine, multa di 5mila euro all'Empoli "per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente", inibito fino all'8 ottobre, "per aver rivolto, al termine del primo tempo, parole offensive all'arbitro, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso".