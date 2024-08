Hassane Kamara è l'unico giocatore squalificato dal Giudice sportivo dopo la seconda giornata di Serie A, conclusasi ieri sera con il successo rotondo della Juventus sul campo del Verona: un turno di stop per il franco-ivoriano dell'Udinese. Nulla da segnalare in chiave Inter né in chiave Atalanta, prossima avversaria nel torneo dei campioni d'Italia (kick-off venerdì 30 agosto alle ore 20.45)