Hakan Calhanoglu e Jean-Victor Makengo non giocheranno Udinese-Inter di domenica prossima perché squalificati per un turno dal Giudice sportivo dopo i rispettivi match di recupero della 20esima giornata di Serie A andati in scena ieri. Oltre al turco, in chiave nerazzurra, nel comunicato redatto da Gerardo Mastrandrea compaiono anche la terza sanzione per Denzel Dumfries, l'ottava per Nicolo Barella, l'ingresso in diffida di Simone Inzaghi, oltre alla squalifica del preparatore atletico Claudio Spicciariello per essersi rivolto in maniera provocatoria nei confronti di un avversario.