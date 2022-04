Risultati analoghi sui campi d’ Europa League , dove all’ 1-1 di Lipsia-Atalanta succedono l’ 1-0 del Braga sui Rangers per mano di Abel Ruiz che al 40esimo sblocca definitivamente il risultato dopo la rete annullata di Horta, l’ 1-1 del West Ham sul Lione firmato da Bowen e Ndombele e l’ 1-1 tra Eintracht e Barcellona . Pari dunque per i blaugrana in casa del Francoforte, dove la squadra di casa passa in vantaggio con Knauff all’inizio della ripresa, vantaggio che Ferran Torres annulla al 66esimo con la rete dell’1-1.

In Conference League trasferta ancora sfortunata quella della Roma in casa del Bodo, dove la squadra di Mourinho perde per 2-1 nonostante il vantaggio illusorio di Lorenzo Pellegrini. Prima Saltnes, poi Vetlesen pareggiano riportano il match a favore della squadra di casa. Risultato analogo anche tra Marsiglia e PAOK, con i francesi vincenti per 2-1 grazie agli score di Gerson e Payet, reti segnate entrambe nel primo tempo alle quali risponde El Kaddouri al 48esimo. Pari a reti bianche invece tra Leicester e PSV in casa dei Foxes.