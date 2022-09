Dici alternanza tra portieri e pensi a Giovanni Galli che, nel novembre della stagione 1989-1990, fu uno dei primi in Italia a sperimentare questa esperienza diventando guardiano dei pali del Milan in Coppa Italia e in Coppa dei Campioni, col posto di numero uno in campionato affidato ad Andrea Pazzagli per volere di Arrigo Sacchi. Oggi, la stessa sorte sta toccando ad André Onana, estremo difensore in Champions League: "Handanovic non è mai stato messo in discussione nel suo decennio di carriera all'Inter, ma è intelligente e inizia a capire che non è eterno - il pensiero di Galli a Gazzetta.it -. Onana dall'altra parte è appena arrivato a Milano e ha anche disputato una buona partita in Champions League. Avere due portieri di ottimo livello è necessario al giorno d'oggi, anche se l'alternanza comporta una dose di rischio. Ma i tifosi non sempre capiscono questa necessità dei club".