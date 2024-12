Giornata a dir poco stregata per lo Spezia, che impatta al Picco contro il Mantova. Finisce 1-1 la gara che va in salita con il vantaggio dei virgiliani firmato da Debenedetti (preciso colpo di testa all'angolino). I liguri possono approfittare della superiorità numerica, ma non riescono a pungere. Nella ripresa Pio Esposito segna di testa (su assist del fratello Salvatore, ndr), ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco (sarebbe stata la decima in campionato, ndr). Nel finale pareggia Falcinelli in extra-time. Con la vittoria del Pisa contro la capolista Sassuolo, lo Spezia è ora terzo a due lunghezze dai toscani.