"La violenza ha tante facce e parla tutte le lingue". Inizia così il video di Inter Media House in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne attraverso il quale FC Internazionale Milano "lancia un messaggio potente e universale" - come si legge su Inter.it che spiega il progetto multimediale rappresentato da cinque calciatrici dell’Inter Women ovvero Katie Bowen, Ivana Andres, Annamaria Serturini, Tessa Wullaert e Lina Magull.

"Il video affronta il tema della violenza contro le donne in tutte le sue forme, sottolineando quanto questa tragica emergenza purtroppo sia una realtà globale che parla tante lingue e assume molte facce", motivo per il quale l'Inter esprime un medesimo messaggio, espresso in lingue diverse e pronunciato da bocche diverse per sottolineare come la violenza, uguale per tutti, si possa esprimere davvero in maniera subdola attraverso più forme. "Il video si rivolge direttamente alle donne vittime di violenza fisica e psicologica", offrendo loro un messaggio di speranza e di supporto: "Uscire dalla spirale di abusi è possibile, chiedendo aiuto e denunciando" si legge ancora su Inter.it.

"Non mi fa male fisicamente, non lascia lividi - recitano le ragazze nel video -. Ma anche le parole fanno malissimo. Lui mi dice che nessuno mi ascolterà e che nessuno mi crederà. Non mi riconosco più, mi sento oppressa. Mi dice con chi posso uscire, come vestirmi e cosa dire. Mi ha allontanato dalla mia famiglia, dai miei amici, mi sento sola. E dice che è colpa mia. Mi dice che lo fa per amore, ma l’amore non dovrebbe far male. Questo non è amore. La violenza ha tante facce e parla tante lingue. Fermiamola insieme, chiedi aiuto". Attraverso questa iniziativa, Inter si schiera una volta in prima linea nell’attivazione di progetti dedicati inclusione, diversità ma anche rispetto e vicinanza ai più deboli.

