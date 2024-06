Dopo aver conquistato il suo sesto Scudetto da proprietario dell'Olimpia Milano, Giorgio Armani parla ai microfoni di SportWeek commentando il doblete compiuto dalle formazioni milanesi, con l'Inter che si è imposta nel campionato di Serie A e le Scarpette Rosse hanno conquistato il loro terzo titolo consecutivo, una coincidenza che non si verificava dal lontano 1989: "Per quanto riguarda il basket, l’Olimpia ha vinto 31 scudetti in 88 anni di storia, un numero enorme, ma Inter e Milan insieme hanno fatto anche di più. Milano è una città concreta e lo dimostra anche nello sport".