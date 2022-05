Saranno presenti allo stadio di San Siro Gino e Michele, pronti a vivere le emozioni di questa ultima giornata di campionato: "Ci andiamo appena possibile, non vediamo perché dovremmo mancare la partita finale di una stagione comunque straordinaria: ci siamo consolidati come squadra anche senza Conte e Lukaku, abbiamo vinto due trofei. E se dovessimo mancare il terzo, cioè il secondo scudetto, beh sappiamo com’è beh sappiamo com’è andata, con un derby dominato e poi perso. Dopodiché vediamo se lo perderemo: noi dal 5 maggio ci siamo passati, loro no, ma chissà", affermano a La Repubblica Milano.