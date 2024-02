Si chiama Lautaro, come Martinez. E in gioventù lo chiamavano Pupi, come Javier Zanetti. Sembra esserci un po' di Inter nel destino di Lautaro Giannetti, difensore dell'Udinese salito alla ribalta qualche giorno fa quando con un suo gol ha steso la Juventus all'Allianz Stadium. Anche se l'ex Velez Sarsfield, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, un po' si schernisce: "Io so solo che Lautaro Martinez è muy forte. Zanetti? A 16 anni al Velez mi chiamavano Pupi, giocavano un po’ su Zanetti-Giannetti. Io non l’ho mai conosciuto, come non ho ancora incontrato Lautaro, ma so cosa rappresenta, per la professionalità che aveva negli allenamenti”.

Oggi Inter-Atletico Madrid. Tanta argentina... La segue?

“Certo che la guardo. Non tiferò. L’Inter ha tanta qualità, sono modi diversi, ma a me piace tanto Rodrigo De Paul, un “box to box” che è stato un grande qui da noi all’Udinese”.