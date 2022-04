Gianfelice Facchetti è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport. Tema principale della trasmissione, l'eliminazione della Nazionale itlaiana ad opera della Macedonia del Nord. "E' triste sportivamente parlando soprattutto perché, al di là degli aspetti tecnici, due eliminazioni dai Mondiali di fila allontanano la gente - ha detto il figlio del grande Giacinto -. E' successo tutto molto in fretta, è un colpo a sorpresa. Speriamo che non sia un finale definitivo, certamente è imprevisto per quelle che erano le premesse. La vittoria dell'Europeo non credo sia arrivata per caso. I percorso era stato entusiasmante, ma riavvolgendo un po' il nastro della storia azzurra dal Mondiale del '66, il primo di mio padre, in avanti ha avuto grandi vittorie e momenti in cui ci incartiamo un po' su noi stessi. Non bisogna nascondersi dietro i risultati e affrontare i grandi temi sulle difficoltà del calcio italiano con coraggio. Bisogna ripensare una serie di cose".