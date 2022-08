Domani, alle 18.30, la Sampdoria inaugurerà la Serie A 2022-2023 ospitando a Marassi l'Atalanta. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico doriano Marco Giampaolo ha mosso anche un appunto sulla scomodità di iniziare questa stagione con ancora venti giorni di calciomercato da affrontare: "Giocare con il mercato in corso è una cosa diversa, ci sono quattro partite con il mercato aperto. E' una rottura di coglioni per i giocatori e gli allenatori perché uno non gioca due partite e dice che vuole andar via. Magari sono i procuratori che fanno pressione. Cose che non aiutano e andrebbero riviste".