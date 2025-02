Giornata di vigilia per Marco Giampaolo e il suo Lecce che in vista della sfida con il Bologna ritrova quasi tutti i suoi giocatori. "Piano piano abbiamo recuperato tutti - ha detto in conferenza stampa -. Qualcuno è già tornato in gruppo, altri lavorano ancora in differenziato, ma il fatto che siano di nuovo in campo è un segnale importante. Ora devono ritrovare la condizione, ma la situazione è migliorata".

Sull'avversario:

"Il Bologna è una squadra forte, con maggiore consapevolezza rispetto al passato. Le competizioni europee hanno migliorato il loro livello di gioco e il lavoro di Italiano si vede. Sarà una partita difficilissima, vengono da una vittoria importante a Bergamo. Noi dobbiamo essere il Lecce e farci trascinare dai nostri tifosi. Questa gara è più difficile di quella contro l’Inter".