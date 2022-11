(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è "preoccupato dello stato di salute del calcio italiano" e per questo scrive, secondo quanto fa sapere la Lega Pro stessa, ai suoi colleghi presidenti della lega di Serie A, Lorenzo Casini, e di lega di serie B, Mauro Balata. Secondo Ghirelli "il tempo non è una variabile indipendente" ed è in corso "una situazione di seria crisi economico-finanziaria che mette a rischio la tenuta del sistema calcistico".