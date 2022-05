Dal ritiro della Nazionale tedesca a Marbella, David Raum, esterno dell'Hoffenheim, parla della possibile concorrenza con Robin Gosens in vista anche dei Mondiali in Qatar senza però sbilanciarsi molto: "Non sono un fan delle speculazioni, mi concentro su me stesso. Vedo che sto facendo del mio meglio in ogni allenamento, in ogni esercizio e in ogni partita. Se mi sarà concesso di giocare darò sempre il massimo, come ho fatto nelle ultime partite, poi vedremo cosa ne verrà fuori alla fine, senza guardare troppo a destra o sinistra. Ti distrae dalle prestazioni".