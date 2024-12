Intervistato da Tutto Mercato Web per commentare l'avvicendamento sulla panchina del Milan tra Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, l'ex direttore sportivo dello Sporting Lisbona André Geraldes ha detto anche la sua sulla corsa per lo Scudetto: "In questo momento è tutto aperto. Non possiamo dire che il campionato sia già deciso. Qualsiasi delle prime tre può arrivare in cima. Tutte, quindi Inter, Atalanta e Napoli, hanno molta qualità e rose molto competitive. Tuttavia, penso che la gestione del carico di partite nel calendario possa fare la differenza, anche nella gestione delle rose”.