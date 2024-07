L'attaccante del Genoa Junior Messias ha molta fiducia nel gruppo di Alberto Gilardino. Parlando a Il Secolo XIX dal ritiro di Moena, il brasiliano ex Milan sostiene infatti: "Squadre come Milan, Inter, Napoli, Juventus, Atalanta sono superiori a noi. Per il resto tutto si azzera, noi dobbiamo partire con la mentalità di chi si deve prima di tutto salvare e poi solo dopo iniziare a pensare a qualcosa di più. Se non avremo la mentalità giusta faticheremo molto. Il gruppo è forte, abbiamo il vantaggio di essere praticamente gli stessi dell’anno scorso. E poi abbiamo lo stesso allenatore, Gilardino, che conosciamo bene e che ci conosce bene. Sono vantaggi non da poco".