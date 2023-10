Match dell'ex in arrivo per Alberto Gilardino, pronto ad affrontare il Milan da avversario sulla panchina del Genoa. Durante la conferenza stampa della vigilia l'allenatore del Grifone sottolinea la forza dei rossoneri, a suo dire favoriti insieme all'Inter nella lotta per lo scudetto: "C'è da affrontare una partita intensa, una grande squadra. Se non la più forte, una delle due più forti d'Italia con l'Inter - evidenzia Gila -. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Ci sarà lo stadio stracolmo e noi in campo dovremo mettere coraggio, passione e dobbiamo battagliare".