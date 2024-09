Con la sua rete al minuto 96, Koni De Winter ha permesso al Genoa di strappare un punto nel match interno con la Roma. Una modalità e una tempistica praticamente identiche a quelle con le quali il Grifone è riuscito a fermare l'Inter alla prima di campionato, quasi un marchio di fabbrica ormai per la squadra di Alberto Gilardino. Un'eventualità che però l'ex Juve preferirebbe evitare in futuro: "Speriamo che non sia sempre così, però siamo una squadra che sa sacrificarsi. Diamo tutto dentro il campo e sono contento di questo punto", le sue parole nel dopopartita a DAZN.