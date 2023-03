Intervenuto ai microfoni di Notizie.com, Carmine Gautieri , tecnico del Sangiuliano City ed ex attaccante della Roma, ha detto la sua sugli allenatori delle big di Serie A: "Ci sono tanti tecnici affermati. Al di là di Spalletti , che sta facendo una stagione incredibile. Inzaghi sono tanti anni che allena, ha sempre avuto continuità, tranne quest’anno. L’Inter non sta correndo. Pioli ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, si è visto anche in questo periodo, ha trovato il problema tirando fuori il Milan dalle difficoltà. Da Mourinho tutti si aspettavano qualcosa di più. Io, poi, ho un debole per Sarri : non ha una rosa di primo livello, eppure riesce a ottenere risultati e a valorizzare i propri calciatori".

Ancora sullo Special One: "Con Mourinho si parla di un tecnico top, parla la carriera per lui. È anche un grandissimo comunicatore, con il suo modo di fare riesce a gestire qualsiasi ambiente, anche quello complicato di Roma. Ci sono state delle polemiche, però non penso che abbia fatto quella scena per distrarre le attenzioni dall’ultima sconfitta. Bisognerebbe capire bene cosa è successo… Poi, come succede per i top player, anche dai grandi allenatori si pretende sempre il massimo. Penso che la Roma sia comunque in buone mani, anche se finora non è arrivato il salto di qualità da parte della squadra".