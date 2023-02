Daniele Gastaldello, ex capitano della Sampdoria, ha parlato a Il Resto del Carlino della situazione blucerchiata, prendendo in considerazione anche il pari contro l'Inter: "Stankovic ha compattato la squadra, la tifoseria soffia forte per inseguire una salvezza che sembra impossibile. Ma lo era anche quella della Salernitana un anno fa. Credo che il Bologna troverà un Ferraris infuocato e non sarà semplice. Anche perché ho visto la Samp di persona a Monza e meritava la vittoria. E poi ha fermato l’Inter dimostrando di essere molto più che viva".