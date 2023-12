"Come il mio prof anche Mourinho a volte sbaglia, perché prima di parlare non pensa tre volte, ma segue un impulso". Lo dice Alessandro Gassman, attore di fede romanista intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport: "La presa di posizione contro gli arbitri ad esempio per me è sempre sbagliata, io ho fiducia nei direttori di gara anche se a volte te ne capitano di davvero scarsi come nella finale di Budapest. Tornando a Mou, qualcuno dice che calcoli tutto, per me no, va spesso d’istinto, anche se sa bene quanto pesino le sue parole nel calcio e per i tifosi. È uno che improvvisa con grandissima intelligenza e spero davvero che rinnovi presto il contratto e possa restare a lungo".

Ma cosa pensa Gassman della lotta scudetto? "Innanzitutto spero non lo vinca la Juve, questo perché ho ancora negli occhi il latrocinio di Turone. Scherzi a parte, penso se lo giochino l’Inter e i bianconeri, mi sembrano superiori alle altre", sottolinea.