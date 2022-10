"Aver vinto il derby è un bel segnale per i bianconeri. Sono convinto che sia Juve che Inter rientreranno presto nella lotta per le migliori posizioni in campionato". E' il parere espresso oggi da Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport dopo un'altra vittoria dei bergamaschi in campionato.